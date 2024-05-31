На сегодня четыре банка могут получить штраф за невыполнение сроков, установленных Европейским центральным банком для оценки их подверженности климатическим рискам.
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ЕЦБ готовит новый вид штрафов для банков
Наложение штрафов называют чрезвычайно жестким шагом, чтобы банки таки подчиниться мнению Европейского центробанка о том, как им следует управлять климатическими рисками. Добавляют, что решению предшествовали годы давления со стороны регулятора.
В ЕЦБ пока не определили сумму штрафов для банков, однако это может быть до 5% дневного дохода. Например, для кредитора с годовым доходом в 10 миллиардов евро (10,9 миллиарда долларов) это будет означать ежедневные штрафы в размере 1,4 миллиона евро. Это при условии развития самого сурового сценария. В то же время фактические штрафы могут быть гораздо меньше.
Добавляют, что Европейский центробанк неоднократно предупреждал, что банки делают недостаточно для того, чтобы подготовиться к последствиям экстремальных погодных потрясений для стоимости активов или к риску того, что клиенты с большим выбросом углерода могут обанкротиться.
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В 2023 году государственный "Приватбанк" получил рекордные прибыли. Речь идет о 72,8 миллиарда гривен до вычета налогов. Тогда как за апрель сумма вкладов украинцев в банках выросли на 15,8 миллиарда гривен. Тогда как общую сумму вкладов в украинских банках оценили в 1 244,2 миллиарда гривен.