Напомним, что мировые центробанки начали повышать процентные ставки на фоне кризиса и инфляции, которую спровоцировала пандемия коронавируса. Сейчас регуляторы рассматривают различные опции по ставкам, поскольку инфляционное давление отошло от пиковых значений, но рост цен все еще остается важным фактором влияния.

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Европейский центробанк готовится к изменениям

По словам Филиппа Лейна, если не будет больших сюрпризов, то пока центробанку достаточно того, что они наблюдают, чтобы отказаться от высокого уровня ограничений.

В то же время Европейскому центробанку стоит и в дальнейшем придерживаться ограничительной политики в 2024 году, поскольку это нужно, чтобы обеспечить дальнейшее замедление инфляции и не допустить ее "застревания" выше целевого уровня в 2%, ведь устранить его будет крайне сложно и, скорее всего, "достаточно болезненно".

К теме! На сегодня инфляция в странах Еврозоны опустилась до 2,4% годовых, согласно данным Trading Economics. Лейн считает, что одна из причин стремительного замедления темпов роста цен по сравнению с США – это большие убытки для экономики от энергетического кризиса, которую спровоцировала полномасштабная агрессия России против Украины.

Экономист также сообщил, что в ЕЦБ успешно справляются с задачей обеспечения своевременного замедления инфляции. Очередное заседание регулятора запланировано на следующую неделю.

Тогда как именно Филипп Лейн отвечает за подготовку рекомендаций для совета управляющих относительно действий с процентными ставками. Напомним, что в США начали говорить о вероятном ужесточении монетарной политики, поскольку борьба с инфляцией не дает желаемых результатов.