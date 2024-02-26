Stoxx 600 зріс до рекордного рівня: європейський індекс змінився
Джерело:Bloomberg
Європейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 дійшов до рекордного максимуму. Це сталося на фоні зростання технологічних компаній.
Як змінився європейський індекс
22 лютого Stoxx Europe 600 досягнув 495,81 пункту, що є рекордною позначкою з січня 2022 року. Це сталося завдяки технологічним компаніям після прогнозу продажів Nvidia.
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Від початку року, 65% приросту індексу забезпечили акції чотирьох компаній:
- виробник обладнання для мікроелектронної промисловості ASML Holding;
- виробник ліків Novo Nordisk;
- розробник програмного забезпечення SAP;
- LVMH Moët Hennessy.
До слова окрім деяких галузей, позитивні настрої європейських інвесторів підтримують ще стійкість світової економіки.Зверніть увагу! Ще однією причиною зростання індексу, є очікування, що світові центробанки 2024 року перейдуть до зниження процентних ставок.
Довіра інвесторів повертається до акцій люксових компаній, зокрема через великі продажі LVMH. А от сектор основних ресурсів та роздрібні мережі знизилися на 9,5 та 2,1% відповідно.