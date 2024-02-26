Как изменился европейский индекс
22 февраля Stoxx Europe 600 достиг 495,81 пункта, что является рекордной отметкой с января 2022 года. Это произошло благодаря технологическим компаниям после прогноза продаж Nvidia.
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С начала года, 65% прироста индекса обеспечили акции четырех компаний:
- производитель оборудования для микроэлектронной промышленности ASML Holding;
- производитель лекарств Novo Nordisk;
- разработчик программного обеспечения SAP;
- LVMH Moët Hennessy.
К слову кроме некоторых отраслей, положительные настроения европейских инвесторов поддерживают еще устойчивость мировой экономики.
Доверие инвесторов возвращается к акциям люксовых компаний, в частности из-за больших продаж LVMH. А вот сектор основных ресурсов и розничные сети снизились на 9,5 и 2,1% соответственно.