Як змінився європейський індекс

22 лютого Stoxx Europe 600 досягнув 495,81 пункту, що є рекордною позначкою з січня 2022 року. Це сталося завдяки технологічним компаніям після прогнозу продажів Nvidia.

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Від початку року, 65% приросту індексу забезпечили акції чотирьох компаній:

виробник обладнання для мікроелектронної промисловості ASML Holding;

виробник ліків Novo Nordisk;

розробник програмного забезпечення SAP;

LVMH Moët Hennessy.

До слова окрім деяких галузей, позитивні настрої європейських інвесторів підтримують ще стійкість світової економіки.

Зверніть увагу! Ще однією причиною зростання індексу, є очікування, що світові центробанки 2024 року перейдуть до зниження процентних ставок.

Довіра інвесторів повертається до акцій люксових компаній, зокрема через великі продажі LVMH. А от сектор основних ресурсів та роздрібні мережі знизилися на 9,5 та 2,1% відповідно.