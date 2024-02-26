Як змінився європейський індекс
22 лютого Stoxx Europe 600 досягнув 495,81 пункту, що є рекордною позначкою з січня 2022 року. Це сталося завдяки технологічним компаніям після прогнозу продажів Nvidia.
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Від початку року, 65% приросту індексу забезпечили акції чотирьох компаній:
- виробник обладнання для мікроелектронної промисловості ASML Holding;
- виробник ліків Novo Nordisk;
- розробник програмного забезпечення SAP;
- LVMH Moët Hennessy.
До слова окрім деяких галузей, позитивні настрої європейських інвесторів підтримують ще стійкість світової економіки.
Довіра інвесторів повертається до акцій люксових компаній, зокрема через великі продажі LVMH. А от сектор основних ресурсів та роздрібні мережі знизилися на 9,5 та 2,1% відповідно.