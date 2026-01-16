В яких країнах можна розраховуватися євро зараз

Існує упередження, що євро ходить в усіх країнах Європи. Насправді це не так. Наразі частиною єврозони є всього 21 держава ЄС з 27.

В яких країнах ходить євро зараз?

З 1 січня 2026 року до єврозони доєдналась Болгарія, повідомляє 24 Канал з посиланням на Раду ЄС.

Стефані Лосе Міністерка економіки Данії Болгарія посідає своє місце 21-го члена єврозони. Це знаменує собою кульмінацію ретельного процесу вступу Болгарії, що включає ретельний аналіз та інтенсивну підготовку. Я щиро вітаю Болгарію та болгарський народ з цим величезним досягненням.

Актуальний перелік країн ЄС, де зараз ходить євро:

Австрія;

Словенія;

Бельгія;

Іспанія;

Болгарія;

Нідерланди;

Португалія;

Хорватія;

Кіпр;

Естонія;

Мальта;

Фінляндія;

Словаччина;

Франція;

Литва;

Німеччина;

Латвія;

Греція;

Ірландія;

Італія;

Люксембург.

Окрім цього, євро ходить і у низці інших держав, які не вважаються частиною єврозони, повідомляється на офіційному сайті ЄС. Такими наразі є:

Андорра;

Чорногорія;

Косово;

Ватикан;

Монако;

Сан-Марино.

Євро є другою за важливістю валютою у світі для запозичень, кредитування та резервів центрального банку. Вона також використовується як офіційна або фактична валюта, а також як "опорна" валюта низкою регіонів, географічно розташованих за межами Європи, включаючи найвіддаленіші регіони ЄС та заморські території,

– йдеться у повідомленні.

До таких регіонів належать:

Азорські острови та Мадейра (Португалія);

Канарські острови (Іспанія);

Французькі острови в Карибському басейні і так далі.

В яких країнах ЄС немає євро?