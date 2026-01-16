В яких країнах можна розраховуватися євро зараз
- Євро використовується в 21 країні ЄС, включаючи Австрію, Словенію, Бельгію, Іспанію, Болгарію, Нідерланди та інші.
- Євро також використовується в таких країнах, як Андорра, Чорногорія, Косово, Ватикан, Монако та Сан-Марино.
Існує упередження, що євро ходить в усіх країнах Європи. Насправді це не так. Наразі частиною єврозони є всього 21 держава ЄС з 27.
В яких країнах ходить євро зараз?
З 1 січня 2026 року до єврозони доєдналась Болгарія, повідомляє 24 Канал з посиланням на Раду ЄС.
Болгарія посідає своє місце 21-го члена єврозони. Це знаменує собою кульмінацію ретельного процесу вступу Болгарії, що включає ретельний аналіз та інтенсивну підготовку. Я щиро вітаю Болгарію та болгарський народ з цим величезним досягненням.
Актуальний перелік країн ЄС, де зараз ходить євро:
- Австрія;
- Словенія;
- Бельгія;
- Іспанія;
- Болгарія;
- Нідерланди;
- Португалія;
- Хорватія;
- Кіпр;
- Естонія;
- Мальта;
- Фінляндія;
- Словаччина;
- Франція;
- Литва;
- Німеччина;
- Латвія;
- Греція;
- Ірландія;
- Італія;
- Люксембург.
Окрім цього, євро ходить і у низці інших держав, які не вважаються частиною єврозони, повідомляється на офіційному сайті ЄС. Такими наразі є:
- Андорра;
- Чорногорія;
- Косово;
- Ватикан;
- Монако;
- Сан-Марино.
Євро є другою за важливістю валютою у світі для запозичень, кредитування та резервів центрального банку. Вона також використовується як офіційна або фактична валюта, а також як "опорна" валюта низкою регіонів, географічно розташованих за межами Європи, включаючи найвіддаленіші регіони ЄС та заморські території,
– йдеться у повідомленні.
До таких регіонів належать:
- Азорські острови та Мадейра (Португалія);
- Канарські острови (Іспанія);
- Французькі острови в Карибському басейні і так далі.
В яких країнах ЄС немає євро?
Наразі є 6 країн-членів ЄС, де не ходить євро. Йдеться про Чехію, Румунію, Польщу, Угорщину, Швецію та Данію.
Ці країни поки перехід не планують. Такий розвиток подій став наслідком політичної ситуації. До того ж ці держави не відповідають визначеним економічним критеріям.