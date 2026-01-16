Укр Рус
Фінанси Фінансові новини В яких країнах можна розраховуватися євро зараз
16 січня, 23:58
3

В яких країнах можна розраховуватися євро зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Євро використовується в 21 країні ЄС, включаючи Австрію, Словенію, Бельгію, Іспанію, Болгарію, Нідерланди та інші.
  • Євро також використовується в таких країнах, як Андорра, Чорногорія, Косово, Ватикан, Монако та Сан-Марино.

Існує упередження, що євро ходить в усіх країнах Європи. Насправді це не так. Наразі частиною єврозони є всього 21 держава ЄС з 27.

В яких країнах ходить євро зараз?

З 1 січня 2026 року до єврозони доєдналась Болгарія, повідомляє 24 Канал з посиланням на Раду ЄС.

Читайте також "Трамп" за 22 мільярди доларів: що відомо про один з найдорожчих військових кораблів США

 

Стефані Лосе

Міністерка економіки Данії

Болгарія посідає своє місце 21-го члена єврозони. Це знаменує собою кульмінацію ретельного процесу вступу Болгарії, що включає ретельний аналіз та інтенсивну підготовку. Я щиро вітаю Болгарію та болгарський народ з цим величезним досягненням.

Актуальний перелік країн ЄС, де зараз ходить євро:

  • Австрія;
  • Словенія;
  • Бельгія;
  • Іспанія;
  • Болгарія;
  • Нідерланди;
  • Португалія;
  • Хорватія;
  • Кіпр;
  • Естонія;
  • Мальта;
  • Фінляндія;
  • Словаччина;
  • Франція;
  • Литва;
  • Німеччина;
  • Латвія;
  • Греція;
  • Ірландія;
  • Італія;
  • Люксембург.

Окрім цього, євро ходить і у низці інших держав, які не вважаються частиною єврозони, повідомляється на офіційному сайті ЄС. Такими наразі є:

  • Андорра;
  • Чорногорія;
  • Косово;
  • Ватикан;
  • Монако;
  • Сан-Марино.

Євро є другою за важливістю валютою у світі для запозичень, кредитування та резервів центрального банку. Вона також використовується як офіційна або фактична валюта, а також як "опорна" валюта низкою регіонів, географічно розташованих за межами Європи, включаючи найвіддаленіші регіони ЄС та заморські території, 
– йдеться у повідомленні.

До таких регіонів належать:

  • Азорські острови та Мадейра (Португалія);
  • Канарські острови (Іспанія);
  • Французькі острови в Карибському басейні і так далі.

В яких країнах ЄС немає євро?

  • Наразі є 6 країн-членів ЄС, де не ходить євро. Йдеться про Чехію, Румунію, Польщу, Угорщину, Швецію та Данію.

  • Ці країни поки перехід не планують. Такий розвиток подій став наслідком політичної ситуації. До того ж ці держави не відповідають визначеним економічним критеріям.