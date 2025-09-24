Старі євро: чи можна їх використовувати зараз
- Старі євро, випущені у 2002 році, залишаються чинними платіжними засобами.
- Банкнота номіналом 500 євро, хоча й не випускається з 2019 року, все ще є чинним платіжним засобом.
Старими зазвичай вважають євро з першою серії. Тобто, ті, які були випущені ще у 2002 році. Їх не виводили з обігу, вони лишаються чинними платіжними засобами.
Як змінювались єврові купюри?
У першій серії були банкноти номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 200, і 500 євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.
Читайте також Зростання ціни буде: європейські газові трейдери зробили ставку
Друга серія під назвою "Європа" була випущена пізніше – у 2013 році. В ній були купюри номіналом 5, 10, 20, 50, 100, і 200 євро.
Зауважте! "Оновлення" європейської валюти допомогло її зробити більш витривалою та захищеною від підробок.
Банкноту номіналом 500 євро перестали випускати ще у 2019 році. Таке рішення ухвалили через велику кількість підробок цієї купюри, які використовувались у шахрайських цілях.
Водночас банкнота 500 євро залишається чинним платіжним засобом. Її можна використовувати, а також обміняти.
Які євро може не прийняти обмінник?
НБУ визначив, що в Україні скасовано поняття "незначно зношених" купюр. Водночас залишається означення – "значно зношені". Настільки пошкоджені банкноти підлягають процедурі інкасо.
Що відбувається з євро в Україні?
У вересні курс євро залишатиметься стабільним. Очікуваний люфт коливань складає: 48 – 49,50 гривень.
Згідно з прогнозом, з 22 по 28 вересня на міжбанку курс євро складатиме 47,5 – 49 гривень. На готівковому ринку діапазон коливань очікується дещо інший: 48 – 49,5 гривні.
За даними НБУ, курс офіційний курс євро в Україні складає – 48,73 гривні.