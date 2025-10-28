Ця єврова банкнота виходить з обігу: перевірте свої відкладення

ЄЦБ ухвалив рішення про виведення з обігу банкноти 500 євро. Водночас ця купюра лишається чинним платіжним засобом, тобто, її можна використовувати при розрахунках.

Що потрібно знати про 500 євро зараз?

500 євро належать до першої серії єврових банкнот, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Зверніть увагу! До першої серії увійшли банкноти 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.

Друк 500 євро було припинено ще у 2019 році. До того ж ця купюра не увійшла у другу серію єврових банкнот.

Якщо ви не хочете використовувати банкноту 500 євро зараз, її можна обміняти. Така процедура доступна у будь-якому національному центральному банку єврозони.

Як і всі номінали банкнот євро, банкнота 500 євро завжди зберігатиме свою вартість і її можна буде обміняти в будь-якому національному центральному банку єврозони в будь-який час,

– зазначає ЄЦБ.

Цікаво! Друга серія єврових банкнот має назву "Європа". У неї увійшли купюри номіналом: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро. Таку назву банкноти отримали невипадково, річ у тім, що на них зображено принцесу Європи – персонажа з грецької міфології.

Що важливо знати про валюту зараз?