Скільки сьогодні коштує золотий лом?

НБУ відкоригував закупівельні ціни з урахуванням світових тенденцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Також на вартість золота впливає проба:

золото 333 проби сьогодні коштує – 1 789,23 гривні за грам

375 проби – 2 014,89 гривні за грам;

500 проби – 2 686,53 гривні за грам;

583 проби – 3 132,49 гривні за грам;

585 проби – 3 143,23 гривні за грам;

750 проби – 4 029,79 гривні за грам;

900 проби – 4 835,75 гривні за грам;

999 проби – 5 367,68 гривні за грам.

Важливо! Проба вказує на частку золота у сплаві. Наприклад, якщо на виріб нанесено 750, там – 75% чистого металу.

Які ціни на золото зараз?