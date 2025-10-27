Скільки сьогодні коштує золотий лом?
НБУ відкоригував закупівельні ціни з урахуванням світових тенденцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.
Також на вартість золота впливає проба:
- золото 333 проби сьогодні коштує – 1 789,23 гривні за грам
- 375 проби – 2 014,89 гривні за грам;
- 500 проби – 2 686,53 гривні за грам;
- 583 проби – 3 132,49 гривні за грам;
- 585 проби – 3 143,23 гривні за грам;
- 750 проби – 4 029,79 гривні за грам;
- 900 проби – 4 835,75 гривні за грам;
- 999 проби – 5 367,68 гривні за грам.
Важливо! Проба вказує на частку золота у сплаві. Наприклад, якщо на виріб нанесено 750, там – 75% чистого металу.
Які ціни на золото зараз?
Як повідомляє Reuters, сьогодні вартість золота знизилась до 4 059,22 долара за унцію. Загалом цей метал подешевшав на майже 5% за тиждень.
Ще у минулий понеділок золото встановило рекордну вартість. Тоді воно сягнуло – 4 381,21 долара за унцію.
Змінив НБУ і закупівельні ціни на банківський метал. Сьогодні 1 грам "найчистішого" золота коштує – 5 427,32 гривні.