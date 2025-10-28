Эта евровая банкнота выходит из обращения: проверьте свои отложения

ЕЦБ принял решение о выводе из обращения банкноты 500 евро. В то же время эта купюра остается действующим платежным средством, то есть, ее можно использовать при расчетах.

Что нужно знать о 500 евро сейчас?

500 евро относятся к первой серии евровых банкнот, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Обратите внимание! В первую серию вошли банкноты 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.

Печать 500 евро была прекращена еще в 2019 году. К тому же эта купюра не вошла во вторую серию евровых банкнот.

Если вы не хотите использовать банкноту 500 евро сейчас, ее можно обменять. Такая процедура доступна в любом национальном центральном банке еврозоны.

Как и все номиналы банкнот евро, банкнота 500 евро всегда будет сохранять свою стоимость и ее можно будет обменять в любом национальном центральном банке еврозоны в любое время,

– отмечает ЕЦБ.

Интересно! Вторая серия евровых банкнот имеет название "Европа". В нее вошли купюры номиналом: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Такое название банкноты получили неслучайно, дело в том, что на них изображена принцесса Европы – персонаж из греческой мифологии.

