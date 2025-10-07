Станом на зараз, в обігу перебувають євро з двох серій. Усі ці банкноти вважаються чинними. Тобто вони можуть використовуватись при розрахунках.

Які євро можуть не прийняти обмінники?

Українські фінустанови мають приймати усю валюту, яка перебуває в обігу і перевірена за допомогою спеціальних апаратів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Вартість цих металів лише росте: скільки сьогодні можна отримати за грам

Зверніть увагу! Ще у 2023 році було скасовано поняття "незначно зношені" банкноти.

Водночас для певної валюти є винятки з правил:

значно зношені чи пошкоджені банкноти можуть бути передані на інкасо за тарифами фінустанови;

ті купюри, які визначені як фальшиві, мають бути передані у НБУ для додаткової перевірки (якщо банкнота дійсно фальшива, її віддають у правоохоронні органи для розслідування).

Які банкноти зараз в обігу? Перша серія євро була випущена у 2002 році. Туди входили номінали: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. А уже у другій серії (2013 рік) представлено купюри: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро.

Що важливо знати про європейську валюту зараз?

Європейський центральний банк ухвалив рішення вивести банкноту 500 євро з обігу. При цьому, вона залишається чинним платіжним засобом. 500 євро вирішили прибрати через те, що її часто підробляли та використовували у шахрайських цілях.

Євро подешевшав відносно долара та фунта. Таке зниження відбулося через відставку прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню. Цей урядовець пробув на посаді менш як місяць.

Протягом жовтня курс євро залишатиметься стабільним. Водночас коливання можуть бути відчутними. Імовірно, євро перебуватиме в межах від 47,50 до 49,50 гривень.

Важливо! Як повідомляє НБУ, офіційний курс євро станом на 6 жовтня – 48,38 гривні.