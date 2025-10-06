Як змінився курс євро?

Євро знизився на 0,7% відносно долара. Як наслідок, він склав – 1,166 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

Також євро впав на 0,3% відносно фунта стерлінгів. Це найнижчий рівень за місяць.

Цікаво! Фунт стерлінгів впав на 0,2%, відносно долара. Він сягнув – 1,35 долара, повідомляє Reuters.

Потрібно розуміти, що зараз валютний ринок коригується у тому числі під впливом ситуації у США. Йдеться про шатдаун. Зокрема, через це не публікуються деякі важливі дані.

Ф'ючерси на фонди ФРС передбачають 96,7% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів, згідно з інструментом FedWatch від CME Group,

– зауважує видання.

Що потрібно знати про євро зараз?

Курс євро в Україні залишатиметься стабільним. Нових різких змін не передбачається. Водночас люфт коливань протягом жовтня очікується в межах від 47,50 до 49,50 гривень.

ЄС поступово виводить з обігу банкноту 500 євро. Водночас вона залишається чинною. Тобто, нею і надалі можна розраховуватись.

Зверніть увагу! Сьогодні офіційний курс євро, за даними НБУ, – 48,38 гривні.