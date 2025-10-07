По состоянию на сейчас, в обращении находятся евро из двух серий. Все эти банкноты считаются действующими. То есть они могут использоваться при расчетах.

Какие евро могут не принять обменники?

Украинские финучреждения должны принимать всю валюту, которая находится в обращении и проверена с помощью специальных аппаратов, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Обратите внимание! Еще в 2023 году было отменено понятие "незначительно изношенные" банкноты.

В то же время для определенной валюты есть исключения из правил:

значительно изношенные или поврежденные банкноты могут быть переданы на инкассо по тарифам финучреждения;

те купюры, которые определены как фальшивые, должны быть переданы в НБУ для дополнительной проверки (если банкнота действительно фальшивая, ее отдают в правоохранительные органы для расследования).

Какие банкноты сейчас в обращении? Первая серия евро была выпущена в 2002 году. Туда входили номиналы: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. А уже во второй серии (2013 год) представлены купюры: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Что важно знать о европейской валюте сейчас?

Европейский центральный банк принял решение вывести банкноту 500 евро из обращения. При этом, она остается действующим платежным средством. 500 евро решили убрать из-за того, что ее часто подделывали и использовали в мошеннических целях.

Евро подешевел относительно доллара и фунта. Такое снижение произошло из-за отставки премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. Этот чиновник пробыл в должности менее месяца.

В течение октября курс евро будет оставаться стабильным. В то же время колебания могут быть ощутимыми. Вероятно, евро будет находиться в пределах от 47,50 до 49,50 гривны.

Важно! Как сообщает НБУ, официальный курс евро по состоянию на 6 октября – 48,38 гривны.