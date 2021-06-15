Європа пішла на такий крок для того, щоб задовольнити попит на електроенергію, який повернувся до того рівня, який був перед пандемією коронавірусу.

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Європа переживає дефіцит газу

Очільник групи фундаментального аналізу та моделювання швейцарського трейдера Axpo Solutions AG Енді Соммер повідомив, що споживання вугілля на континенті у 2021 році зросло з 10% до 15%. Холодна та тривала зима призвела до виснаження газосховищ, оскільки попит на газ стрімко зріс. Водночас Азія отримувала вантажі зрідженого природного газу. Крім того, Росія відправила менше газу на континент через Україну. РФ пішла цим шляхом через ймовірний запуск газопроводу "Північний потік – 2" у Німеччину, який запланований на останній квартал цього року.

Наразі об'єм газу в європейських сховищах опустився нижче середнього рівня на 25%. Це сталося вперше за п’ять років. На фоні цього вартість нідерландського газу зросла більше, ніж на 50% з початку 2021 року. Ф'ючерси на газ з Нідерландів торгуються майже на найвищому рівні з 2008 року.

Країни ухвалили таке рішення на фоні відкриття економіки та повернення до звичної професійної діяльності. Їхня ціль – задовольнити попит на електроенергію. Першими на вугілля перейшли:

Польща,

Нідерланди,

Німеччина.

Обсяг газу у європейському сховищі GIE / Інфографіка Bloomberg

Фактор боротьби за збереження навколишнього середовища

Європа вже давно стала флагманом боротьби з глобальним потеплінням. Регіон може похвалитися найбільшим у світі ринком вуглецю. Комунальні підприємства, виробники сталі та цементу платять спеціальний податок за забруднення навколишнього середовища. Проте, дефіцит газу сприяє більш поширеному використанню вугілля навіть при рекордних цінах на сировину.

Повернення вугілля – це потужний удар для Європи напередодні переговорів щодо клімату в Глазго. Захід запланований на кінець 2021 року. Лідери країн G7 не змогли визначитися з остаточною датою припинення спалювання вугілля на зустрічі у Великій Британії.

Що буде далі

Комунальні підприємства були вимушені знову повернутися до використання вугілля через те, що постачання газу до Європи є досить обмеженим, а об'єми газу з Норвегії стають все меншими через важке технічного обслуговування. Цікаво, що використання вугілля, як і раніше, може бути прибутковим. А все тому, що багато інвесторів хеджували його на роки вперед, попри рекордну вартість.

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Експерт Axpo Solutions AG зазначив, що генератори з "високоефективними" новими станціями, ймовірно, зможуть виробляти електроенергію з вугілля до 2023 року, навіть при високих цінах на вуглець. У прикінцевому комюніке саміту G-7 вугілля назвали головною причиною потрапляння парникових газів в атмосферу. Лідери передових держав світу пообіцяли швидко масштабувати технології та політику, які прискорять перехід від невпинних потужностей з видобутку вугілля.

Це не дуже хороший сигнал. Політика важлива, але в ці терміни дійсно набирає чинності економіка перехідного періоду,

– сказала Урсула Тонкін, менеджерка Whitehelm Capital Low Carbon Core Infrastructure Fund.

Вона додала, що навіть якщо політики дійдуть згоди щодо використання вугілля у майбутньому, держави зможуть повністю від нього відмовитися ближче до 2030 – 2035 років.