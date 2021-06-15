Европа пошла на такой шаг для того, чтобы удовлетворить спрос на электроэнергию, который вернулся к допандемическому уровню.

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Европа переживает дефицит газа

Глава группы фундаментального анализа и моделирования швейцарского трейдера Axpo Solutions AG Энди Соммер сообщил, что потребление угля на континенте в 2021 году выросло с 10% до 15% . Холодная и продолжительная зима привела к истощению газохранилищ, поскольку спрос на газ стремительно вырос. В то же время Азия получала грузы сжиженного природного газа. Кроме того, Россия отправила меньше газа на континент через Украину. РФ пошла по этому пути через вероятный запуск газопровода "Северный поток - 2" в Германию, который запланирован на последний квартал этого года.

Сейчас объем газа в европейских хранилищах опустился ниже среднего уровня на 25% . Это произошло впервые за пять лет. На фоне этого стоимость нидерландского газа выросла более чем на 50% с начала 2021 года. Фьючерсы на газ из Нидерландов торгуются почти на самом высоком уровне с 2008 года.

Страны приняли такое решение в фоне открытия экономики и возвращение к привычной профессиональной деятельности. Их цель – удовлетворить спрос на электроэнергию. Первыми на уголь перешли:

Польша,

Нидерланды,

Германия.

Объем газа в европейском хранилище GIE / Инфографика Bloomberg

Фактор борьбы за сохранение окружающей среды

Европа уже давно стала флагманом борьбы с глобальным потеплением. Регион может похвастаться крупнейшим в мире рынком углерода. Коммунальные предприятия, производители стали и цемента платят специальный налог за загрязнение окружающей среды. Однако, дефицит газа способствует более распространенном использованию угля даже при рекордных ценах на сырье.

Возвращение угля – это мощный удар для Европы накануне переговоров по климату в Глазго. Мероприятие запланировано на конец 2021 года. Лидеры стран G7 не смогли определиться с окончательной датой прекращения сжигания угля на встрече в Великобритании.

Что будет дальше

Коммунальные предприятия были вынуждены вновь вернуться к использованию угля из-за того, что поставки газа в Европу является весьма ограниченным, а объемы газа из Норвегии становятся все меньше из-за тяжелого технического обслуживания. Интересно, что использование угля, как и раньше, может быть прибыльным . А все потому, что многие инвесторы хеджировали его на годы вперед, несмотря на рекордную стоимость.

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Эксперт Axpo Solutions AG отметил, что генераторы с "высокоэффективными" новыми станциями, вероятно, смогут производить электроэнергию из угля к 2023 году, даже при высоких ценах на углерод. В заключительном коммюнике саммита G-7 уголь назвали главной причиной попадания парниковых газов в атмосферу. Лидеры передовых государств мира пообещали быстро масштабировать технологии и политику, которые ускорят переход от неустанных мощностей по добыче угля.

Это не очень хороший сигнал. Политика важна, но в эти сроки действительно вступает в силу экономика переходного периода,

– сказала Урсула Тонкин, менеджер Whitehelm Capital Low Carbon Core Infrastructure Fund.

Она добавила, что даже если политики придут к согласию относительно использования угля в будущем, государства смогут полностью от него отказаться в 2030 – 2035 годах .