Паоло Джентілоні заявив, що наразі Європа стикається з наслідками подвійної кризи. Йдеться про повномасштабну війну Росії проти України та економічний удар, який прийняла Європа у результаті.

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Європа може уникнути рецесії

За словами Європейський комісар з економіки, у контексті геополітики ця криза також вплинула на США та інші країни, проте з економічної точки зору ці події серйозно вплинули саме на Європу. Зокрема, йдеться про Німеччину.

Перш за все варто враховувати, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну експерти були стурбовані тим, що Європі може початися суттєвий економічний спад. Проте регіон зумів витримати удар. Найголовнішим було питання енергетики, оскільки до цього основним гравцем на цьому ринку у Європі була Росія.

До теми! Китай не виправдовує очікування аналітиків щодо економічної динаміки, що може мати серйозні наслідки для всього світу. Крім того, це стало однією з причин, чому інвестори активно розпродають китайські активи. Для прикладу, всього за 13 днів ця сума перетнула позначку у 10 мільярдів доларів.

Але регіон зумів знайти альтернативні енергоносії, а деякі країни прийшли на допомогу споживачам, які зіткнулися з досить відчутним здорожчанням електроенергії. У результаті у 2022 році Єврозона виросла на 3,5%, за даними Міжнародного валютного фонду. Ба більше, експерти очікують, що у 2023 році цей показник зросте на 0,8%, а у 2024 році – на 1,4%.

У нас був прекрасний 2022 рік,

– заявив Паоло Джентілоні.

Джентілоні додав, що зростання у регіоні за минулий рік перевищило аналогічні показники у двох найпотужніших економіках світу. Йдеться про США та Китай. Однак у четвертому кварталі 2022 року все-таки почався відкат в економіці. На думку Джентілоні, не варто називати це рецесією, оскільки Європа може її уникнути взагалі.