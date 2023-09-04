Паоло Джентилони заявил, что в настоящее время Европа сталкивается с последствиями двойного кризиса. Речь идет о полномасштабной войне России против Украины и экономическом ударе, который приняла Европа в результате.

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Европа может избежать рецессии

По словам Европейского комиссара по экономике, в контексте геополитики этот кризис также повлиял на США и другие страны, однако с экономической точки зрения эти события оказали серьезное влияние именно на Европу. В частности, речь идет о Германии.

Прежде всего, следует учитывать, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину эксперты были обеспокоены тем, что Европе может начаться существенный экономический спад. Однако регион смог выдержать удар. Самым главным был вопрос энергетики, поскольку прежде основным игроком на этом рынке в Европе была Россия.

К теме! Китай не оправдывает ожидания аналитиков по поводу экономической динамики, что может иметь серьезные последствия для всего мира. Кроме того, это стало одной из причин, почему инвесторы активно распродают китайские активы. Например, всего за 13 дней эта сумма пересекла отметку в 10 миллиардов долларов.

Но регион сумел найти альтернативные энергоносители, а некоторые страны пришли на помощь потребителям, столкнувшимся с достаточно ощутимым удорожанием электроэнергии. В результате в 2022 году Еврозона выросла на 3,5%, по данным Международного валютного фонда. Более того, эксперты ожидают, что в 2023 году этот показатель вырастет на 0,8%, а в 2024 году – на 1,4%.

У нас был прекрасный 2022 год,

– заявил Паоло Джентилони.

Джентилони добавил, что рост в регионе за прошлый год превысил аналогичные показатели в двух мощнейших экономиках мира. Речь идет о США и Китае. Однако в четвертом квартале 2022 все-таки начался откат в экономике. По мнению Джентилони, не следует называть это рецессией, поскольку Европа может ее избежать вообще.