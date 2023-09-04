Паоло Джентилони заявил, что в настоящее время Европа сталкивается с последствиями двойного кризиса. Речь идет о полномасштабной войне России против Украины и экономическом ударе, который приняла Европа в результате.
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Европа может избежать рецессии
По словам Европейского комиссара по экономике, в контексте геополитики этот кризис также повлиял на США и другие страны, однако с экономической точки зрения эти события оказали серьезное влияние именно на Европу. В частности, речь идет о Германии.
Прежде всего, следует учитывать, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину эксперты были обеспокоены тем, что Европе может начаться существенный экономический спад. Однако регион смог выдержать удар. Самым главным был вопрос энергетики, поскольку прежде основным игроком на этом рынке в Европе была Россия.
Но регион сумел найти альтернативные энергоносители, а некоторые страны пришли на помощь потребителям, столкнувшимся с достаточно ощутимым удорожанием электроэнергии. В результате в 2022 году Еврозона выросла на 3,5%, по данным Международного валютного фонда. Более того, эксперты ожидают, что в 2023 году этот показатель вырастет на 0,8%, а в 2024 году – на 1,4%.
У нас был прекрасный 2022 год,
– заявил Паоло Джентилони.
Джентилони добавил, что рост в регионе за прошлый год превысил аналогичные показатели в двух мощнейших экономиках мира. Речь идет о США и Китае. Однако в четвертом квартале 2022 все-таки начался откат в экономике. По мнению Джентилони, не следует называть это рецессией, поскольку Европа может ее избежать вообще.