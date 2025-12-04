Що відомо про зростання страхових тарифів для суден у Чорному морі?
Україна вдарила по суднах, які належали до російського тіньового флоту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Цікаво! Посилаючись на найбільшого страхового брокера світу Marsh, видання повідомляє, що ціна покриття страхових витрат на рейси до російських портів збільшилась у понад 3 рази.
Для російських портів страхові компанії враховують ширший діапазон можливих місць ударів та вищу ймовірність їх повторення. Зі зростанням кількості ударів зростає ймовірність російської атаки на судна, пов’язані з Україною,
– наголосив керівник операційної діяльності страхової компанії Vessel Protect Манро Андерсон.
До того як Україна здійснила атаку ставки складали – 0,25% – 0,30% від ціни судна. Проте зараз це значення сягає 1%.
Важливо! Така ж ставка діє для суден, які прямують до українських портів.
Як змінилась ситуація у Чорному морі зараз?
Президент Росії прокоментував атаки по танкерах. Путін пообіцяв "удар у відповідь", якщо Україна не припинить діяти. До того ж російський лідер назвав дії українських сил "піратськими".
Турецька судноплавна компанія Besiktas Shipping що є власником пошкодженого танкера Mersin, повідомила про припинення співпраці з росіянами. Своє рішення організація пояснила занадто великими ризиками для безпеки. Нагадаємо, судно Mersin зазнало ушкоджень біля узбережжя Сенегалу (Африка), там пролунало декілька вибухів.
Ще 29 листопада стало відомо, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили два підсанкційні танкери у Чорному морі. Йдеться про судна Kairo і Virat. Саме ці танкери допомагали Росії отримувати гроші за нафту, обходячи санкції.