Євро та злотий знову почали зростати в ціні: курс валют на 27 червня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 27 червня 2022 року. Євро, злотий та фунт стерлінгів почали тиждень зі зростання щодо української гривні.

Офіційний курс валют

У понеділок, 27 червня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 30,76 гривні за євро, що на 3 копійки більше, ніж минулої п'ятниці. НБУ залишив американський долар на рівні 29,25 гривні – це заморожений курс з 24 лютого 2022 року.

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Польський злотий теж зростає в ціні. Курс зупинився на рівні 6,54 гривні за злотий. Це на 2 копійки більше, ніж було до цього. Тоді як британський фунт стерлінгів подорожчав. Ціна валюти зросла на 9 копійок. Курс фунта на сьогодні становить 35,85 гривні за фунт.

Національний банк України з 24 лютого 2022 року – повномасштабного вторгнення Росії в Україну – встановив фіксований курс долара. Тож завжди варто враховувати цей фактор. Адже усі інші офіційні курси валют НБУ розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 27 червня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,65 гривні, продаж – 35,48 гривні.

Євро: покупка – 36,25 гривні, продаж – 37,42 гривні.

Злотий: покупка – 7,81 гривні, продаж –8,00 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 43,50 гривні, продаж – 44,87 гривні.

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