Официальный курс валют

В понедельник, 27 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 30,76 гривны за евро, что на 3 копейки больше, чем в прошлую пятницу. НБУ оставил американский доллар на уровне 29,25 гривны – это замороженный курс с 24 февраля 2022 года.

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Польский злотый тоже растет в цене. Курс остановился на уровне 6,54 гривны за злотый. Это на 2 копейки больше, чем было до этого. В то время как британский фунт стерлингов подорожал. Цена валюты выросла на 9 копеек. Курс фунта на сегодняшний день составляет 35,85 гривны за фунт.

Национальный банк Украины с 24 февраля 2022 года – полномасштабное вторжение России в Украину – установил фиксированный курс доллара . Поэтому всегда следует учитывать этот фактор. Ведь все остальные официальные курсы валют НБУ рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Важно! В Национальном банке Украины спрогнозировали, каким будет курс доллара после войны.

Наличный курс валют

По даннымfinance.ua , наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 27 июня остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,65 гривны, продажа – 35,48 гривны.

Евро: покупка – 36,25 грн, продажа – 37,42 грн.

Злотый: покупка – 7,81 грн, продажа –8,00 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 43,50 грн, продажа – 44,87 грн.

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