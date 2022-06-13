Офіційний курс валют

У понеділок, 13 червня, НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 30,93 гривні за євро. Це на 46 копійок менше, ніж днем раніше. Тоді як американський долар з 24 лютого коштує 29,25 гривні за долар.

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Тоді як польський злотий демонструє таку ж динаміку. Курс валюти зупинився на рівні 6,72 гривні за злотий. Це на 12 копійок менше, ніж було до цього. Тоді як британський фунт стерлінгів на сьогодні коштує 36,37 гривні за фунт. Це на 32 копійки менше, ніж у попередній банківський день.

Важливо! Національний банк України з 21 травня повідомив про скасування обмеження курсу, за яким банки в Україні можуть продавати готівкову валюту. З 24 лютого до цього курс не міг перевищувати офіційний більше ніж на 10%.

Аналогічні обмеження також скасували щодо курсу, за яким банки списують з рахунків своїх клієнтів кошти в гривні, при розрахунку гривневими картками за кордоном.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 13 червня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,52 гривні, продаж – 35,45 гривні.

Євро: покупка – 36,35 гривні, продаж – 37,69 гривні.

Злотий: покупка – 7,82 гривні, продаж – 8,16 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 42,00 гривні, продаж – 46,05 гривні.

Нацбанк з 24 лютого 2022 року – повномасштабного вторгнення Росії в Україну – встановив фіксований курс долара. Тому варто враховувати той факт, що всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.