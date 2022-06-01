Згідно з даними НБУ, на потреби українських військових вдалося перерахувати 16,9 мільярда доларів. На сьогодні на спеціальному рахунку залишилося 270 мільйонів гривень.

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НБУ перерахував майже 17 мільярдів гривень для ЗСУ

Загалом з моменту створення цієї ініціативи, на рахунок Нацбанку перерахували більше ніж 17,1 мільярда гривень в еквіваленті. Також центробанк інформує, що приблизно 5,3 мільярда гривень вони отримали з інших країн й в іноземній валюті. Йдеться про наступні грошові одиниці:

долар (США, Канада, Австралія),

євро,

фунт стерлінгів,

японська єна,

швейцарський франк,

польський злотий,

китайський женьміньбі.

Що відомо про юань женьміньбі Це офіційна валюта Китайської Народної Республіки. Емісійний інститут — Народний банк Китаю.

Гроші на спецрахунок НБУ перераховували як українці й наші підприємства, так й представники міжнародної спільноти. Йдеться про десятки країн. Серед них:

США,

Велика Британія,

Німеччина,

Швеція,

Фінляндія,

Польща,

Швейцарія,

Норвегія,

Австралія,

Канада,

Болгарія,

Франція та інші.

Важливо! З цього рахунку на потреби Нацгвардії виділили всього 950 мільйонів гривень, тоді як для Міноборони – 13 280 мільйонів гривень, а для Державної прикордонної служби – 980,2 мільйона гривень.

Нацбанк про спецрахунок для гуманітарних потреб

Станом на 1 червня 2022 року на спеціальному рахунку Міністерства соціальної політики, який український центробанк створив для гуманітарних потреб, зберігається сума у розмірі майже 174 мільйонів гривень. Приблизно половина суми надійшла не з України й в іноземних валютах.

Коштами на цьому рахунку розпоряджається Міністерство соціальної політики України. Відомство уже направило орієнтовно 393 мільйони гривень на надання гуманітарної допомоги особам, які постраждали від неспровокованої війни, яку Росія почала в Україні.

Зверніть увагу! За бажанням кожен українець може підтримати ЗСУ та допомогти із забезпеченням гуманітарних потреб, перерахувавши кошти на спеціальні рахунки від НБУ. Підтримати захисників України можна за цим посиланням, а допомогти із реалізацією гуманітарних цілей – тут.

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