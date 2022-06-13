Официальный курс валют

В понедельник, 13 июня, НБУ установил официальный курс евро на уровне 30,93 гривны за евро. Это на 46 копеек меньше, чем днем раньше. В то время как американский доллар с 24 февраля стоит 29,25 гривны за доллар.

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В то время как польский злотый демонстрирует такую же динамику. Курс валюты остановился на уровне 6,72 гривны за злотый. Это на 12 копеек меньше, чем было до этого. В то время как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,37 гривны за фунт. Это на 32 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Важно! Национальный банк Украины с 21 мая сообщил об отмене ограничения курса, согласно которому банки в Украине могут продавать наличную валюту. С 24 февраля до этого курс не мог превышать официальный более чем на 10% .

Аналогичные ограничения также отменили по курсу, по которому банки списывают со счетов своих клиентов средства в гривне, при расчете гривневыми картами за рубежом.

Наличный курс валют

По даннымfinance.ua , наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 13 июня остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,52 гривны, продажа – 35,45 гривны.

Евро: покупка – 36,35 грн, продажа – 37,69 грн.

Злотый: покупка – 7,82 гривны, продажа – 8,16 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 42,00 грн, продажа – 46,05 грн.

Нацбанк с 24 февраля 2022 года – полномасштабное вторжение России в Украину – установил фиксированный курс доллара . Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.