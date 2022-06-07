Євро та злотий продовжують зростати в ціні: курс валют на 7 червня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 7 червня 2022 року. Євро, злотий та фунт стерлінгів почали тиждень зі зростання щодо української гривні.

Офіційний курс валют

У вівторок, 7 червня, НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 31,39 гривні за євро. Це на 1 копійку більше, ніж днем раніше. Тоді як американський долар з 24 лютого коштує 29,25 гривні за долар.

Варте уваги Нацбанк перерахував на потреби ЗСУ десятки мільярдів гривень: про яку суму йдеться

Тоді як польський злотий теж мінімально зріс в ціні. Курс валюти зупинився на рівні 6,85 гривні за злотий. Це на 2 копійки більше, ніж було до цього. Тоді як британський фунт стерлінгів на сьогодні коштує 36,77 гривні за фунт. Це теж на 2 копійки більше, ніж у попередній банківський день.

Готівковий курс валют

Національний банк України з 21 травня повідомив про скасування обмеження курсу, за яким банки в Україні можуть продавати готівкову валюту. З 24 лютого до цього курс не міг перевищувати офіційний більше. Аналогічні обмеження також скасували щодо курсу, за яким банки списують з рахунків своїх клієнтів кошти в гривні, при розрахунку гривневими картками за кордоном.

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 7 червня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,20 гривні, продаж – 35,27 гривні.

Євро: покупка – 36,24 гривні, продаж – 37,68 гривні.

Злотий: покупка – 7,92 гривні, продаж – 8,17 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 43,58 гривні, продаж – 45,98 гривні.

Також НБУ з першого дня повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну встановив фіксований курс долара. Саме тому необхідно враховувати той факт, що всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

Актуально – остання інформація з фронту: дивитися відео