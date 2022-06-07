Официальный курс валют

Во вторник, 7 июня, НБУ установил официальный курс евро на уровне 31,40 гривны за евро. Это на 1 копейку больше, чем днем раньше. В то время как американский доллар с 24 февраля стоит 29,25 гривны за доллар.

Достойно внимания Нацбанк перечислил на нужды ВСУ десятки миллиардов гривен: о какой сумме идет речь

В то время как польский злотый тоже минимально вырос в цене. Курс валюты остановился на уровне 6,85 гривны за злотый. Это на 2 копейки больше, чем было до этого. В то время как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,77 гривны за фунт. Это тоже на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Важно! Национальный банк Украины с 21 мая сообщил об отмене ограничения курса, согласно которому банки в Украине могут продавать наличную валюту. С 24 февраля до этого курс не мог превышать официальный более чем на 10%. Аналогичные ограничения также отменили по курсу, по которому банки списывают со счетов своих клиентов средства в гривне, при расчете гривневыми картами за рубежом.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 7 июня остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,20 гривны, продажа – 35,27 гривны.

Евро: покупка – 36,24 гривны, продажа – 37,68 гривны.

Злотый: покупка – 7,92 гривны, продажа – 8,17 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 42,83 гривны, продажа – 45,01 гривны.

Также НБУ с первого дня полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Именно поэтому необходимо учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Актуально – последняя информация с фронта: смотреть видео