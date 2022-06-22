Євро та злотий продовжують зростати: курс валют на 22 червня від Нацбанку

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 22 червня 2022 року. Євро та злотий продовжують зростати, тоді як фунт стерлінгів залишився на попередньому рівні.

Офіційний курс валют

У середу, 22 червня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 30,86 гривні за євро, що на 6 копійок більше, ніж днем раніше. НБУ залишив американський долар на рівні 29,25 гривні – це заморожений курс з 24 лютого 2022 року.

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Польський злотий теж зростає в ціні. Курс зупинився на рівні 6,65 гривні за злотий. Це на 4 копійки більше, ніж було до цього. Натомість британський фунт стерлінгів залишився на тому ж рівні, що й днем раніше. Курс валюти становить 35,88 гривні за фунт.

Національний банк України з 24 лютого 2022 року – повномасштабного вторгнення Росії в Україну – встановив фіксований курс долара. Тож завжди варто враховувати цей фактор. Адже усі інші офіційні курси валют НБУ розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 22 червня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,60 гривні, продаж – 35,49 гривні.

Євро: покупка – 36,21 гривні, продаж – 37,39 гривні.

Злотий: покупка – 7,80 гривні, продаж –8,97 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 43,08 гривні, продаж – 44,25 гривні.

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