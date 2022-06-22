Официальный курс валют

В среду, 22 июня, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,86 гривны за евро, что на 6 копеек больше, чем днем ранее. НБУ оставил американский доллар на уровне 29,25 гривны – это замороженный курс с 24 февраля 2022 года.

Полезно Инфляция шагает по миру: какая тактика поможет уберечь сбережения от обесценения

Польский злотый тоже растет в цене. Курс остановился на уровне 6,65 гривны за злотый. Это на 4 копейки больше, чем было до этого. Британский фунт стерлингов остался на том же уровне, что и днем ранее. Курс валюты составляет 35,88 гривны за фунт.

Национальный банк Украины с 24 февраля 2022 года – полномасштабного вторжения России в Украину – установил фиксированный курс доллара. Поэтому всегда следует учитывать этот фактор. Ведь все остальные официальные курсы валют НБУ рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Важно! В Национальном банке Украины спрогнозировали, каким будет курс доллара после войны.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 22 июня остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,60 гривны, продажа – 35,49 гривны.

Евро: покупка – 36,21 гривны, продажа – 37,39 гривны.

Злотый: покупка – 7,80 гривны, продажа – 8,97 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 43,08 гривны, продажа – 44,25 гривны.

Актуально – лидер Люксембурга посетил разрушенную Киевщину: смотреть видео