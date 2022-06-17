Євро та злотий повернулися до падіння: курс валют від Нацбанку на 17 червня
Національний банк України встановив офіційний курс валют на 17 червня 2022 року. Євро, злотий та фунт стерлінгів демонструють різносторонню динаміку на ринку.
Офіційний курс валют
У п'ятницю, 17 червня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 30,39 гривні за євро, що на 21 копійку менше ніж днем раніше. НБУ залишив американський долар на рівні 29,25 гривні – це заморожений курс з 24 лютого 2022 року.
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Натомість польський злотий падає в ціні. Курс зупинився на рівні 6,45 гривні за злотий. Це на 11 копійок менше, ніж було до цього. Британський фунт стерлінгів продовжує дорожчати. Курс валюти зріс на 7 копійок до 35,50 гривні за фунт.
Нацбанк з 24 лютого 2022 року – повномасштабного вторгнення Росії в Україну – встановив фіксований курс долара. Тому варто враховувати той факт, що всі інші офіційні курси валют НБУ розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.Зверніть увагу! У Національному банку України спрогнозували, яким буде курс долара після війни.
Готівковий курс валют
За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 17 червня зупинився на рівні:
- Долар: покупка – 34,80 гривні, продаж – 35,72 гривні.
- Євро: покупка – 36,29 гривні, продаж – 37,62 гривні.
- Злотий: покупка – 7,86 гривні, продаж – 8,10 гривні.
- Фунт стерлінгів: покупка – 43,12 гривні, продаж – 46,20 гривні.
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