Офіційний курс валют
У п'ятницю, 17 червня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 30,39 гривні за євро, що на 21 копійку менше ніж днем раніше. НБУ залишив американський долар на рівні 29,25 гривні – це заморожений курс з 24 лютого 2022 року.
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Натомість польський злотий падає в ціні. Курс зупинився на рівні 6,45 гривні за злотий. Це на 11 копійок менше, ніж було до цього. Британський фунт стерлінгів продовжує дорожчати. Курс валюти зріс на 7 копійок до 35,50 гривні за фунт.
Нацбанк з 24 лютого 2022 року – повномасштабного вторгнення Росії в Україну – встановив фіксований курс долара. Тому варто враховувати той факт, що всі інші офіційні курси валют НБУ розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.
Готівковий курс валют
За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 17 червня зупинився на рівні:
- Долар: покупка – 34,80 гривні, продаж – 35,72 гривні.
- Євро: покупка – 36,29 гривні, продаж – 37,62 гривні.
- Злотий: покупка – 7,86 гривні, продаж – 8,10 гривні.
- Фунт стерлінгів: покупка – 43,12 гривні, продаж – 46,20 гривні.
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