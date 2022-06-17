Офіційний курс валют

У п'ятницю, 17 червня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 30,39 гривні за євро, що на 21 копійку менше ніж днем раніше. НБУ залишив американський долар на рівні 29,25 гривні – це заморожений курс з 24 лютого 2022 року.

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Натомість польський злотий падає в ціні. Курс зупинився на рівні 6,45 гривні за злотий. Це на 11 копійок менше, ніж було до цього. Британський фунт стерлінгів продовжує дорожчати. Курс валюти зріс на 7 копійок до 35,50 гривні за фунт.

Нацбанк з 24 лютого 2022 року – повномасштабного вторгнення Росії в Україну – встановив фіксований курс долара. Тому варто враховувати той факт, що всі інші офіційні курси валют НБУ розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

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Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 17 червня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,80 гривні, продаж – 35,72 гривні.

Євро: покупка – 36,29 гривні, продаж – 37,62 гривні.

Злотий: покупка – 7,86 гривні, продаж – 8,10 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 43,12 гривні, продаж – 46,20 гривні.

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