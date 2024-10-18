Що означає символ євро

Євро – це офіційна валюта 20 країн, які входять до Єврозони та Європейського Союзу. Нагадаємо, що всі країни ЄС рано чи пізно зобов'язанні перейти на євро, за винятком Данії. Цю валюту запровадили на заміну екю у 1999 році, а ввели в готівковий обіг у 2002 році. Однак процес створення євро тривав кілька років. Про це йдеться на офіційному сайті Європейського Союзу.

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Термін "євро" обрала Європейська комісія у 1995 році під час зустрічі у Мадриді, Іспанія. Офіційне цей символ представили 12 грудня 1996 року.

Що таке символ валюти Це літера, лігатура, монограма, символ, ієрогліф, скорочення або абревіатура, повне слово та їх комбінації, використовувані для максимально короткого і в той самий час унікального позначення валюти.

Символ євро – це комбінацією грецької літери Епсилон, яка означає значущість європейської цивілізації, першої букви у слові "Європа", а також дві паралельні лінії, що означають стабільність.

Нагадаємо, що євро – це одна із головних резервних валют у світі. Єдина валюта європейської зони поступається лише США. На євро припадає 20% від загального обсягу світових резервів.