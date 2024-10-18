Что означает символ евро

Евро – это официальная валюта 20 стран, которые входят в Еврозону и Европейский Союз. Напомним, что все страны ЕС рано или поздно обязаны перейти на евро, за исключением Дании. Эту валюту ввели на замену экю в 1999 году, а ввели в наличное обращение в 2002 году. Однако процесс создания евро длился несколько лет. Об этом говорится на официальном сайте Европейского Союза.

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Термин "евро" выбрала Европейская комиссия в 1995 году во время встречи в Мадриде, Испания. Официально этот символ представили 12 декабря 1996 года.

Что такое символ валюты Это буква, лигатура, монограмма, символ, иероглиф, сокращение или аббревиатура, полное слово и их комбинации, используемые для максимально короткого и в то же время уникального обозначения валюты.

Символ евро – это комбинацией греческой буквы Эпсилон, которая означает значимость европейской цивилизации, первой буквы в слове "Европа", а также две параллельные линии, означающие стабильность.

Напомним, что евро – это одна из главных резервных валют в мире. Единая валюта европейской зоны уступает только США. На евро приходится 20% от общего объема мировых резервов.