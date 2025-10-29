Что известно о цифровом евро?

Запуск цифрового евро планируется через 4 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обратите внимание! Как сообщают источники, выпуск цифровой валюты в 2029 году состоится только при условии наличия правовой базы.

Руководители Центробанков инициировали начало двухлетнего подготовительного этапа еще в 2023 году. Подготовка происходила, в частности, с надеждами, что ЕС за это время примет правила, которые необходимы, чтобы внедрить:

цифровой аналог банкнот;

а также – монет.

Однако национальные правительства и Европарламент не смогли прийти к согласию в этом вопросе.

Самым большим препятствием является Европейская народная партия, где некоторые законодатели предпочли поиска альтернативы цифровому решению ЕЦБ в частном секторе. Однако давление по выходу из тупика растет, поскольку политики сетуют на чрезмерную зависимость от американских компаний,

– отмечает издание.

Речь идет о том, что европейцы активно используют для розничных платежей сервисы:

Visa;

Mastercard;

PayPal.

Заметьте! Президент ЕЦБ Кристин Лагард говорит, что во времена геополитической напряженности важно быстро решать этот вопрос.

Что известно о развитии цифровой валюты в Европе?