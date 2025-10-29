Что известно о цифровом евро?
Запуск цифрового евро планируется через 4 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Обратите внимание! Как сообщают источники, выпуск цифровой валюты в 2029 году состоится только при условии наличия правовой базы.
Руководители Центробанков инициировали начало двухлетнего подготовительного этапа еще в 2023 году. Подготовка происходила, в частности, с надеждами, что ЕС за это время примет правила, которые необходимы, чтобы внедрить:
- цифровой аналог банкнот;
- а также – монет.
Однако национальные правительства и Европарламент не смогли прийти к согласию в этом вопросе.
Самым большим препятствием является Европейская народная партия, где некоторые законодатели предпочли поиска альтернативы цифровому решению ЕЦБ в частном секторе. Однако давление по выходу из тупика растет, поскольку политики сетуют на чрезмерную зависимость от американских компаний,
Речь идет о том, что европейцы активно используют для розничных платежей сервисы:
- Visa;
- Mastercard;
- PayPal.
Заметьте! Президент ЕЦБ Кристин Лагард говорит, что во времена геополитической напряженности важно быстро решать этот вопрос.
Что известно о развитии цифровой валюты в Европе?
ЕЦБ активно работает над оптовой цифровой валютой центрального банка. В частности, в июле был одобрен план, при реализации которого, удастся осуществлять транзакции по технологии распределенного реестра (DLT), при этом планируют использовать деньги Центробанка, сообщает ЕЦБ.
У европейских чиновников вызывают беспокойство стейблкоины, которые подкрепляются долларом и поддерживаются Трампом. Если они закрепятся в Европе, это негативно повлияет на ситуацию.