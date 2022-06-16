Євро повернувся до зростання: курс валют на 16 червня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 16 червня 2022 року. Євро, злотий та фунт стерлінгів демонструють різносторонню динаміку на ринку.

Офіційний курс валют

У четвер, 16 червня, НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 30,60 гривні за євро, що на 4 копійки більше ніж днем раніше. НБУ залишив американський долар з 24 на рівні 29,25 гривні – це заморожений курс з 24 лютого 2022 року.

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Натомість польський злотий продовжує падати в ціні. Курс зупинився на рівні 6,56 гривні за злотий. Це на 1 копійку менше, ніж було до цього. Британський фунт стерлінгів подорожчав на 11 копійок і зараз коштує 35,43 гривні за фунт.

Нацбанк з 24 лютого 2022 року – повномасштабного вторгнення Росії в Україну – встановив фіксований курс долара. Тому варто враховувати той факт, що всі інші офіційні курси валют НБУ розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 16 червня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,77 гривні, продаж – 35,71 гривні.

Євро: покупка – 36,24 гривні, продаж – 37,55 гривні.

Злотий: покупка – 7,83 гривні, продаж – 8,12 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 42,87 гривні, продаж – 45,87 гривні.

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