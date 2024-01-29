Зниження процентних ставок може зробити євро основною валютою carry trade

Заплановане зниження процентних ставок у Європі ставить євро на передові позиції як валюту для фінансування carry trade, що збільшує тиск на цю спільну валюту. Натомість японська Єна, яка досі займала чільне місце в carry trade, підходить до завершення періоду наднизьких облікових ставок.

Євро як привабливий варіант

Інвестори можуть позичати євро, який має низьку процентну ставку, для інвестування в інші валюти з вищою дохідністю. Великі американські інвестиційні компанії, Goldman Sachs Group Inc. та JPMorgan Chase & Co. радять використовувати євро для купівлі ризикованих валют.

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Allspring Global Investments та Ninety One Asset Management також використовують цю стратегію, зокрема проти валют ринків, що розвиваються, а також ставлять на падіння євро проти долара США.

Що таке carry trade



Carry trade — це стратегія, яка полягає у позиці кредитування або позичання валюти з низькою процентною ставкою, щоб інвестувати у валюту з вищою процентною ставкою. Ця стратегія дозволяє трейдерам використовувати різницю в процентних ставках між двома валютами для отримання прибутку.

Ця стратегія набула підтримки після коментарів президента ЄЦБ Крістін Лагард про можливість раннього зниження ставок, що сприяло поганій тижневій динаміці євро. Очікується, що ключова ставка в єврозоні знизиться до 2,5% до кінця 2024 року, що є нижче, ніж у США.

Чому так відбувається

! Популярність євро як фінансової валюти може мати значні наслідки, особливо враховуючи слабкість економіки Німеччини та інші проблеми у Європі. У Goldman Sachs вважають євро привабливим варіантом фінансування, попри визнання Лагард про економічні проблеми, що можуть спонукати до скорочення ставок у Європі.

Упродовж останніх двох років, низькі або нульові відсоткові ставки, встановлені Банком Японії, зробили позику в єнах вигідною, що призвело до зниження її вартості до рекордно низького рівня за останні десятиліття.

! З огляду на зростаючі очікування щодо можливого підвищення ставок у Японії, трейдери починають шукати альтернативи для фінансування своїх операцій.

Євро може стати такою альтернативою, оскільки очікується, що Європейський Центральний Банк знизить ставки, роблячи позику в євро більш привабливою для трейдерів.

Інвестиційна компанія Allspring Global Investments відреагувала на це, зменшивши кількість євро у своїх портфелях облігацій і вважає євро хорошим варіантом для інвестицій у валюти з вищою дохідністю.

Goldman Sachs прогнозує, що вартість євро знизиться проти індійської рупії на приблизно 3%, а також радить обмінювати євро на мексиканське песо та бразильський реал для ризикованіших угод.