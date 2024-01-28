Скільки коштує барель нафти

Ціни на нафту зростають другий тиждень поспіль. Ба більше, сировина подорожчала до пікового значення за майже 2 місяці. За останній тиждень еталоні бренди нафти подорожчали на 6%, що є найкращим результатом з початку жовтня 2023 року.

Зокрема, у п'ятницю, 26 січня, нафта Brent зафіксувала зростання на рівні 1,12 долара або 1,4%. Вартість сировини зупинилася на рівні 83,55 долара за барель.

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Натомість ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate виросли в ціні на 65 центів або 0,8% до 78,01 долара за барель, інформує Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,55 долара за барель (+ 1,36%)

Контракти WTI торгуються за ціною 78,01 долара за барель (+ 0,84%)

Що відбувається на ринку нафти

Ціни на нафту зростають на тлі позитивного звіту про економіку США, яка перевершила прогнози аналітиків, та ознаки стимулювання економіки у Китаї посилили очікування щодо попиту на нафту.

Ще два фактори впливу, які сприяли подорожчанню сировини – більші, ніж очікували скорочення запасів нафти у США та потенції перебої із постачанням нафти з Росії після успішної атаки українських дронів, за даними Reuters.