Евро как привлекательный вариант

Инвесторы могут занимать евро, имеющий низкую процентную ставку, для инвестирования в другие валюты с более высокой доходностью. Крупные американские инвестиционные компании, Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. советуют использовать евро для покупки рискованных валют.

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Allspring Global Investments и Ninety One Asset Management также используют эту стратегию, в частности против валют рынков, развивающихся, а также ставят на падение евро против доллара США.

Что такое carry trade



Carry trade – это стратегия, которая заключается в займе кредитования или ссуды валюты с низкой процентной ставкой, чтобы инвестировать в валюту с более высокой процентной ставкой. Эта стратегия позволяет трейдерам использовать разницу в процентных ставках между двумя валютами для получения прибыли.

Эта стратегия получила поддержку после комментариев президента ЕЦБ Кристин Лагард о возможности раннего снижения ставок, что способствовало плохой недельной динамике евро. Ожидается, что ключевая ставка в еврозоне снизится до 2, 5% к концу 2024 года, что есть ниже, чем в США.

Интересно ! Популярность евро как финансовой валюты может иметь значительные последствия., особенно учитывая слабость экономики Германии и другие проблемы в Европе. В Goldman Sachs считают евро привлекательным вариантом финансирования, несмотря на признание Лагард об экономических проблемах, которые могут побуждать к сокращению ставок в Европе.

Почему так происходит

За последние два года, низкие или нулевые процентные ставки, установленные Банком Японии, сделали ссуду в иенах выгодной, что привело к снижению ее стоимости до рекордно низкого уровня за последние десятилетия.

Важно ! Учитывая возрастающие ожидания возможного повышения ставок в Японии, трейдеры начинают искать альтернативу для финансирования своих операций.

Евро может стать такой альтернативой, поскольку ожидается, что Европейский Центральный Банк снизит ставки, делая ссуду в евро более привлекательной для трейдеров.

Инвестиционная компания Allspring Global Investments отреагировала на это, уменьшив количество евро в своих портфелях облигаций и считает евро хорошим вариантом для инвестиций в валюты с более высокой доходностью.

Goldman Sachs прогнозирует, что стоимость евро снизится против индийской рупии на примерно 3%, а также советует обменивать евро на мексиканское песо и бразильский реал для более рискованных сделок.