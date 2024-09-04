Євро може кардинально змінити динаміку на ринку

Трейдери оцінили можливості євро на ринку. Зокрема, вони зробили важливий прогноз.

Прогноз для євро

Трейдери опціонів вважають, що посилення позицій євро до річного максимуму може вичерпатися. Тож, вони очікують зниження курсу валюти. Про це свідчать одномісячні розвороти ризику для пари євро – долар.

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Ці показники впали нижче нуля, а це означає, що премія для захисту від зниження загальної валюти починає зростати. Крім того, цей барометр ринкового позиціювання та настроїв зріс минулого тижня до найвищого рівня з кінця 2020 року саме на користь євро.

До теми! Очільник відділу досліджень валютних курсів Danske Bank у Копенгагені заявив, що будь-яке подальше зростання на ринку – це хороша можливість для продажу євро.

Ба більше, курс євро уже почав розворот на ринку. Офіційна валюта Єврозони під час торгів у понеділок, 2 вересня, впала до 1,1042 долара. Це найнижчий показник з 19 серпня. Нагадаємо, що на попередньому тижні валюта зросла до річного максимуму на рівні 1,1202 долара.