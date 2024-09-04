Евро может кардинально изменить динамику на рынке

Трейдеры оценили возможности евро на рынке. В частности, они сделали важный прогноз.

Прогноз для евро

Трейдеры опционов считают, что усиление позиций евро до годового максимума может иссякнуть. Поэтому, они ожидают снижения курса валюты. Об этом свидетельствуют одномесячные развороты риска для пары евро – доллар.

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Эти показатели упали ниже нуля, а это означает, что премия для защиты от снижения общей валюты начинает расти. Кроме того, этот барометр рыночного позиционирования и настроений вырос на прошлой неделе до самого высокого уровня с конца 2020 года именно в пользу евро.

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Более того, курс евро уже начал разворот на рынке. Официальная валюта Еврозоны во время торгов в понедельник, 2 сентября, упала до 1,1042 доллара. Это самый низкий показатель с 19 августа. Напомним, что на предыдущей неделе валюта выросла до годового максимума на уровне 1,1202 доллара.