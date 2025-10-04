Що відомо про купюру 500 євро?

Купюра 500 євро належить до першої серії єврових банкнот, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Читайте також Від вугілля до рідкісноземельних металів: які корисні копалини коштують мільйони

У другу серію ця банкнота уже не увійшла. Щобільше, її повністю припинили друкувати ще у 2019 році.

Як і всі номінали банкнот євро, банкнота 500 євро завжди зберігатиме свою вартість і її можна буде обміняти в будь-якому національному центральному банку єврозони в будь-який час,
– зазначає ЄЦБ.

Що потрібно знати про другу серію єврових банкнот?

Друга серія єврових банкнот отримала назву "Європа". І це не випадково. Річ у тім, що на захисті цих купюр зображено міфологічного персонажа – принцесу Європи У другій серії представлено банкноти номіналом: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро.

Що потрібно знати про валюту зараз?

  • В Україні скасовано поняття "незначно зношена" банкнота. НБУ ухвалив рішення про ці зміни ще у 2023 році. Водночас значно зношені чи пошкоджені купюри не обмінюються "класичним" чином, для них застосовується процедура інкасо, зазначає регулятор.

  • Жовтень, імовірно, буде характеризуватись спокоєм на валютному ринку. Різких коливань не передбачається. Долар буде перебувати в діапазоні від 41,20 до 42,20 гривні.

  • Курс євро у жовтні також залишатиметься стабільним. Водночас люфт коливань цієї валюти буде ширшим: від 47,50 до 49,50 гривні. Ситуація коригуватиметься, зокрема, під впливом світових тенденцій.