Що відомо про купюру 500 євро?
Купюра 500 євро належить до першої серії єврових банкнот, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.
У другу серію ця банкнота уже не увійшла. Щобільше, її повністю припинили друкувати ще у 2019 році.
Як і всі номінали банкнот євро, банкнота 500 євро завжди зберігатиме свою вартість і її можна буде обміняти в будь-якому національному центральному банку єврозони в будь-який час,
– зазначає ЄЦБ.
Що потрібно знати про другу серію єврових банкнот?
Друга серія єврових банкнот отримала назву "Європа". І це не випадково. Річ у тім, що на захисті цих купюр зображено міфологічного персонажа – принцесу Європи У другій серії представлено банкноти номіналом: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро.
Що потрібно знати про валюту зараз?
В Україні скасовано поняття "незначно зношена" банкнота. НБУ ухвалив рішення про ці зміни ще у 2023 році. Водночас значно зношені чи пошкоджені купюри не обмінюються "класичним" чином, для них застосовується процедура інкасо, зазначає регулятор.
Жовтень, імовірно, буде характеризуватись спокоєм на валютному ринку. Різких коливань не передбачається. Долар буде перебувати в діапазоні від 41,20 до 42,20 гривні.
Курс євро у жовтні також залишатиметься стабільним. Водночас люфт коливань цієї валюти буде ширшим: від 47,50 до 49,50 гривні. Ситуація коригуватиметься, зокрема, під впливом світових тенденцій.