Как изменился курс евро?

Евро снизился на 0,7% относительно доллара. Как следствие, он составил – 1,166 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Также евро упал на 0,3% относительно фунта стерлингов. Это самый низкий уровень за месяц.

Интересно! Фунт стерлингов упал на 0,2%, относительно доллара. Он достиг – 1,35 доллара, сообщает Reuters.

Нужно понимать, что сейчас валютный рынок корректируется, в том числе, под влиянием ситуации в США. Речь идет о шатдауне. В частности, из-за этого не публикуются некоторые важные данные.

Фьючерсы на фонды ФРС предусматривают 96,7% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов, согласно инструменту FedWatch от CME Group,

– отмечает издание.

Что нужно знать о евро сейчас?

Курс евро в Украине будет оставаться стабильным. Новых резких изменений не предвидится. В то же время люфт колебаний в течение октября ожидается в пределах от 47,50 до 49,50 гривны.

ЕС постепенно выводит из обращения банкноту 500 евро. В то же время она остается действующей. То есть, ней и в дальнейшем можно рассчитываться.

Обратите внимание! Сегодня официальный курс евро, по данным НБУ, – 48,38 гривны.