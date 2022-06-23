Євро істотно подешевшав: курс валют від НБУ на 23 червня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 23 червня 2022 року. Євро, злотий та фунт стерлінгів повернулися до падіння.

Офіційний курс валют

У четвер, 23 червня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 30,75 гривні за євро, що на 11 копійок менше, ніж днем раніше. НБУ залишив американський долар на рівні 29,25 гривні – це заморожений курс з 24 лютого 2022 року.

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Польський злотий теж зростає в ціні. Курс зупинився на рівні 6,56 гривні за злотий. Це на 9 копійок менше, ніж було до цього. Натомість британський фунт стерлінгів подешевшав на 7 копійок. Курс валюти становить 35,81 гривні за фунт.

Національний банк України з 24 лютого 2022 року – повномасштабного вторгнення Росії в Україну – встановив фіксований курс долара. Тож завжди варто враховувати цей фактор. Адже усі інші офіційні курси валют НБУ розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 23 червня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,64 гривні, продаж – 35,44 гривні.

Євро: покупка – 36,32 гривні, продаж – 37,43 гривні.

Злотий: покупка – 7,80 гривні, продаж –8,96 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 43,10 гривні, продаж – 44,17 гривні.

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