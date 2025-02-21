Один із головних банків Європи зафіксував рекордні втрати

Європейський центральний відзвітував про 2024 рік. Банк зафіксував рекордні фінансові збитки та поділився новим прогнозом.

ЄЦБ зафіксував рекордні втрати

Європейський центральний банк за 2024 рік зафіксував рекордні збитки. Йдеться про мільярди євро. Про це пише 24 Канал з посиланням на ЄЦБ.

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Збитки за минулий рік регулятор оцінив в 7,944 мільярда євро. Головна причина фінансових збитків – це грошово-кредитна політика банку. Зокрема, банк докладав чимало зусиль, аби підтримати цінову стабільність в Єврозоні.

Що відомо про ЄЦБ Це центральний банк Єврозони, де в обігу перебуває валюта євро.

Для порівняння, у 2023 році "чисті" збитки ЄЦБ оцінили в 1,3 мільярда євро. Проте тоді банк вивільнив резерви у розмірі 6,62 мільярда євро, що дозволило частково компенсувати збитки. У 2024 році ЄЦБ не зміг повторити цей "трюк", оскільки не було резервів.

Через це розподілу прибутку серед центробанків країн Єврозони не передбачають. Ба більше, центробанк очікує, що буде залишатися збитковим у найближчі роки. Водночас додають, що збитки у майбутньому, найімовірніше, не будуть такими високими.