ЄЦБ зафіксував рекордні втрати

Європейський центральний банк за 2024 рік зафіксував рекордні збитки. Йдеться про мільярди євро. Про це пише 24 Канал з посиланням на ЄЦБ.

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Збитки за минулий рік регулятор оцінив в 7,944 мільярда євро. Головна причина фінансових збитків – це грошово-кредитна політика банку. Зокрема, банк докладав чимало зусиль, аби підтримати цінову стабільність в Єврозоні.

Що відомо про ЄЦБ Це центральний банк Єврозони, де в обігу перебуває валюта євро.

Для порівняння, у 2023 році "чисті" збитки ЄЦБ оцінили в 1,3 мільярда євро. Проте тоді банк вивільнив резерви у розмірі 6,62 мільярда євро, що дозволило частково компенсувати збитки. У 2024 році ЄЦБ не зміг повторити цей "трюк", оскільки не було резервів.

Через це розподілу прибутку серед центробанків країн Єврозони не передбачають. Ба більше, центробанк очікує, що буде залишатися збитковим у найближчі роки. Водночас додають, що збитки у майбутньому, найімовірніше, не будуть такими високими.