Один із головних центробанків Європи ухвалив важливе рішення

Європейський центральний банк знову змінив ключові відсоткові ставки. Регулятор пішов на такий крок увосьме за останні 12 місяців.

ЄЦБ знизив процентні ставки

Європейський центральний банк знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу центрального банку.

Зверніть увагу Ілон Маск стрімко "біднішає" через сварку з Трампом: скільки втратив бізнесмен

Ставки знизили до найнижчих рівнів за останні кілька років. Зокрема, ставка за депозитами знизилася до 2% – до найнижчого рівня з початку 2023 року. Тоді як ключову ставку рефінансування знизили до 2,15%. Такий показник був у 2022 році.

В Європейському центральному банку додали, що за інфляція наблизилася до цільового показника на рівні 2%. За прогнозами банку, у 2025 році інфляція буде коливатися в середньому на рівні 2%. Для розуміння, це на 0,3% менше, ніж очікували у березні.

Нагадаємо, що Європейський центральний банк почав знижувати процентні ставки у червні 2024 року. Відповідне рішення Рада керуючих Європейського центрального банку ухвалила вперше на той момент за 5 років.

Європейський регулятор додав, що невизначеність щодо торгової політики, найімовірніше, негативно вплине на інвестиції бізнесу та експорті в короткостроковій перспективі. Водночас існує ще один фактор впливу. Йдеться про зростання державних інвестицій в оборонний сектор та інфраструктуру, що все більше сприяє економічному зростанню в середньостроковій перспективі.