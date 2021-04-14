Економіка єврозони відновлюється не надто швидкими темпами. До того ж цей процес називають досить крихким. Чому так відбувається – читайте далі.

Єврозона може безповоротно втратити два роки економічного зростання, на відміну від США. Це наслідки удару, який завдала світовій економіці пандемія коронавірусу.

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Наслідки пандемії

Член Виконавчого комітету Європейського центрального банку Фабіо Панетта зазначив, що економіка США зможе повернутися до докризового рівня вже в цьому році, тоді як для єврозони ця перспектива є недосяжною аж до середини 2022 року.

Що таке Єврозона? Це 19 держав Європейського Союзу, офіційною валютою яких є євро. Європейський центральний банк відповідає за грошово-кредитну політику єврозони.

Панетта додав, що в Європейського центрального банку ще є простір для маневру, адже поки що було використано лише 1,85 трильйона євро з пакета заходів для підтримки економіки. Проте, навіть якщо ЄЦБ витратить ці кошти, це не допоможе досягнути поставлених цілей.

Інфляція на рівні 1,2% у 2022 році та 1,4% у 2023 році не може задовольнити країни ЄС, тоді як аргумент про розширення горизонту для досягнення їхніх цілей не є достатньо переконливим. Таким чином, у середньостроковій перспективі інфляція залишиться значно нижче цільового показника у 2%.

Єврозона повільно відновлюється після кризи / Фото Pexels

Однак, політика очікування обійдеться ще дорожче. Це ускладнить повторну прив'язку інфляційних очікувань, і є ризик незворотних скорочень економічного потенціалу. Проте, обговорення цих питань ще триває.

Крім того, у найближчі місяці Європейський центральний банк вирішить, чи варто офіційно запускати проєкт з підготовки цифрового аналога євро. Якщо, ці кроки матимуть позитивний ефект, то єврозона почне готуватися до запуску віртуального євро протягом наступних п'яти років.

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