Безвозвратная потеря: в ЕЦБ рассказали, когда еврозона сможет вернуться к докризисному уровню
Экономика еврозоны восстанавливается не слишком быстрыми темпами. К тому же этот процесс называют относительно ненадежным. Почему так происходит – читайте дальше.
Зона евро может безвозвратно потерять два года экономического роста, в отличие от США. Это последствия удара, который нанесла мировой экономике пандемия коронавируса.
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Последствия пандемии
Член Исполнительного комитета Европейского центрального банка Фабио Панетта отметил, что экономика США сможет вернуться к докризисному уровню уже в этом году, тогда как для зоны евро эта перспектива недостижима до середины 2022 года.
Панетта добавил, что у Европейского центрального банка еще есть пространство для маневра, ведь пока было использовано лишь 1,85 триллиона евро из пакета мер по поддержке экономики. Однако, даже если ЕЦБ потратит эти средства, это не поможет достичь поставленных целей.
Инфляция на уровне 1,2% в 2022 году и 1,4% в 2023 году не может удовлетворить страны ЕС, тогда как аргумент о расширении горизонта для достижения их целей недостаточно убедительным. Таким образом, в среднесрочной перспективе инфляция останется значительно ниже целевого показателя в 2%.
Еврозона медленно восстанавливается после кризиса / Фото Pexels
Однако, политика ожидания обойдется еще дороже. Это усложнит повторную привязку инфляционных ожиданий, и есть риск необратимых сокращений экономического потенциала. Однако, обсуждение этих вопросов продолжается.
Кроме того, в ближайшие месяцы Европейский центральный банк решит, стоит ли официально запускать проект по подготовке цифрового аналога евро. Если эти шаги будут иметь положительный эффект, то еврозона начнет готовиться к запуску виртуального евро в течение следующих пяти лет.
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