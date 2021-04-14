Экономика еврозоны восстанавливается не слишком быстрыми темпами. К тому же этот процесс называют относительно ненадежным. Почему так происходит – читайте дальше.

Зона евро может безвозвратно потерять два года экономического роста, в отличие от США. Это последствия удара, который нанесла мировой экономике пандемия коронавируса.

К теме Российский рубль обвалился до 5-месячного минимума: при чем здесь Украина и США

Последствия пандемии

Член Исполнительного комитета Европейского центрального банка Фабио Панетта отметил, что экономика США сможет вернуться к докризисному уровню уже в этом году, тогда как для зоны евро эта перспектива недостижима до середины 2022 года.

Зона євро – это 19 государств Европейского Союза, официальной валютой которых является евро. Европейский центральный банк отвечает за денежно-кредитную политику еврозоны.

Панетта добавил, что у Европейского центрального банка еще есть пространство для маневра, ведь пока было использовано лишь 1,85 триллиона евро из пакета мер по поддержке экономики . Однако, даже если ЕЦБ потратит эти средства, это не поможет достичь поставленных целей.

Инфляция на уровне 1,2% в 2022 году и 1,4% в 2023 году не может удовлетворить страны ЕС, тогда как аргумент о расширении горизонта для достижения их целей недостаточно убедительным. Таким образом, в среднесрочной перспективе инфляция останется значительно ниже целевого показателя в 2%.

Еврозона медленно восстанавливается после кризиса / Фото Pexels

Однако, политика ожидания обойдется еще дороже. Это усложнит повторную привязку инфляционных ожиданий, и есть риск необратимых сокращений экономического потенциала. Однако, обсуждение этих вопросов продолжается.

Кроме того, в ближайшие месяцы Европейский центральный банк решит, стоит ли официально запускать проект по подготовке цифрового аналога евро. Если эти шаги будут иметь положительный эффект, то еврозона начнет готовиться к запуску виртуального евро в течение следующих пяти лет.