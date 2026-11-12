Одразу 50 банків можуть потрапити під нові санкції ЄС проти Росії

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ЄС посилить тиск на банківський сектор

Деталі розповів французький міністр у справах Європи Бенжамен Аддад, передає Reuters. За його словами, санкційні списки поповнять новими позиціями.

Йдеться про приблизно 150 суб'єктів господарювання, зокрема 50 банків, а більшість "кандидатур" запропонувала нібито саме Франція.

Ми й надалі будемо здійснювати економічний тиск на Росію і, звісно, підтримуватимемо Україну– додав чиновник.

Нагадаємо, напередодні агентство з посиланням на європейських дипломатів повідомило, що посли країн ЄС погодили розширення обмежень на 145 фізичних і юридичних осіб. До того ж нові заходи мали б охопити одразу три напрями:

113 позицій – за діяльність, що підриває територіальну цілісність України (серед них 50 російських банків, енергетичні компанії, представники бізнесу та структури, які забезпечують роботу "тіньового флоту");

31 позиція – за причетність до гібридних операцій, зокрема іноземного інформаційного втручання;

1 позиція – у межах окремого механізму протидії кібератакам.

Цікаво! Під час виступу в Європарламенті 12 листопада єврокомісарка з питань фінансів Марія Луїш Альбукерке зауважила, що ЄС уже відрізав значну частину фінансового сектору країни-агресорки від звичних платіжних каналів. Через це Москва змушена шукати альтернативні способи розрахунків, яким Брюссель також намагається перешкоджати. Наразі заборона на проведення транзакцій поширюється на понад 100 російських банків.

До слова, проблеми з міжнародними розрахунками раніше зачепили й туристичний бізнес: найбільша фінустанова Мальдівів почала відхиляти платежі за проживання мандрівників із Росії, навіть якщо кошти надходили від зареєстрованих за кордоном компаній. Через це деякі готелі вимагають повторної оплати бронювань, а сума затриманих переказів могла сягнути двох мільйонів доларів.