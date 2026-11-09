Найбільший банк Мальдів відмовляється проводити платежі росіян

Adv

Що відомо про проблеми росіян

Найбільша фінансова установа країни в Індійському океані – Bank of Maldives – почала відхиляти грошові перекази за проживання мандрівників, про що офіційно сповістили в Російському союзі туріндустрії (РСТ). Наразі операції блокують навіть у випадках, коли оплата надходить від зареєстрованих за кордоном компаній.

Саме тому в об'єднанні припустили, що банк зараховує до пов'язаних із Росією транзакцій навіть розрахунки за перебування її громадян у місцевих готелях. До слова, перші випадки повернення коштів за бронювання зафіксували ще 18 жовтня.

Цікаво! За даними учасників ринку, станом на п'ятницю, 6 листопада, сума затриманих платежів нібито сягнула двох мільйонів доларів.

Представники туріндустрії вже звернулися до Мінекономрозвитку та посольства на Мальдівах із проханням провести консультації з місцевою владою. Натомість банк у коментарі російським ЗМІ прямо підтвердив дію жорстких обмежень.

Відповідно до нашої поточної політики, Росія входить до переліку країн з обмеженим доступом для здійснення грошових переказів. Це означає, що пов'язані з Росією транзакції (вхідні та вихідні) або такі, що мають до неї стосунок, не обробляються відповідно до вимог законодавства та нормативних актів– заявили в пресслужбі Bank of Maldives.

Ситуація спричинила додаткові витрати для організаторів поїздок та ускладнює розміщення мандрівників: готелі, які не отримали кошти за бронювання, вимагають від гостей повторно оплатити проживання, погрожуючи відмовою в заселенні.

Окрім того, у вищезгаданому союзі припускають, що невизначеність може призвести до скорочення туристичного потоку на Мальдіви. Водночас в асоціації туроператорів країни-агресорки зазначили, що труднощі з платежами зачепили лише окремі компанії, тоді як більшість нібито зіткнулася з поодинокими інцидентами. "У будь-якому разі відпочинок проходить за планом", – переконують там.

Нагадаємо, проблеми виникають і всередині самої російської банківської системи: раніше українські безпілотники атакували п'ять великих датацентрів, зокрема об'єкт "Сбербанку" в Саратовській області. Після ударів користувачі скаржилися на перебої в роботі фінансових застосунків, онлайн-платежів та інших цифрових сервісів.