Найбільший банк Мальдів відмовляється проводити платежі росіян

Bank of Maldives повертає платежі за проживання туристів із Росії / Фото Pexels (ілюстративне)
Росіяни зіткнулися з новими труднощами під час міжнародних розрахунків. Цього разу проблеми виникли на Мальдівах – одному з найпопулярніших серед громадян країни-агресорки туристичних напрямків, де банківські обмеження вже створюють незручності для відпочивальників і бізнесу.
Що відомо про проблеми росіян
Найбільша фінансова установа країни в Індійському океані – Bank of Maldives – почала відхиляти грошові перекази за проживання мандрівників, про що офіційно сповістили в Російському союзі туріндустрії (РСТ). Наразі операції блокують навіть у випадках, коли оплата надходить від зареєстрованих за кордоном компаній.
Саме тому в об'єднанні припустили, що банк зараховує до пов'язаних із Росією транзакцій навіть розрахунки за перебування її громадян у місцевих готелях. До слова, перші випадки повернення коштів за бронювання зафіксували ще 18 жовтня.
Цікаво! За даними учасників ринку, станом на п'ятницю, 6 листопада, сума затриманих платежів нібито сягнула двох мільйонів доларів.
Представники туріндустрії вже звернулися до Мінекономрозвитку та посольства на Мальдівах із проханням провести консультації з місцевою владою. Натомість банк у коментарі російським ЗМІ прямо підтвердив дію жорстких обмежень.
Відповідно до нашої поточної політики, Росія входить до переліку країн з обмеженим доступом для здійснення грошових переказів. Це означає, що пов'язані з Росією транзакції (вхідні та вихідні) або такі, що мають до неї стосунок, не обробляються відповідно до вимог законодавства та нормативних актів
Ситуація спричинила додаткові витрати для організаторів поїздок та ускладнює розміщення мандрівників: готелі, які не отримали кошти за бронювання, вимагають від гостей повторно оплатити проживання, погрожуючи відмовою в заселенні.
Окрім того, у вищезгаданому союзі припускають, що невизначеність може призвести до скорочення туристичного потоку на Мальдіви. Водночас в асоціації туроператорів країни-агресорки зазначили, що труднощі з платежами зачепили лише окремі компанії, тоді як більшість нібито зіткнулася з поодинокими інцидентами. "У будь-якому разі відпочинок проходить за планом", – переконують там.
Нагадаємо, проблеми виникають і всередині самої російської банківської системи: раніше українські безпілотники атакували п'ять великих датацентрів, зокрема об'єкт "Сбербанку" в Саратовській області. Після ударів користувачі скаржилися на перебої в роботі фінансових застосунків, онлайн-платежів та інших цифрових сервісів.
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