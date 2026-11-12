ЄС готує нові санкції проти російської нафти: під ударом НПЗ і "тіньовий флот"

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Які санкції готують проти російської нафти

Деталі розкрила єврокомісарка з питань фінансів Марія Луїш Альбукерке під час виступу в Європарламенті 12 листопада, передає кореспондентка ЄП з Брюсселя. Відомо, що ЄС готує черговий раунд жорстких обмежень проти тих, хто сприяє російській агресії та отримує від неї прибутки, зокрема НПЗ та "тіньовий флот".

Санкції працюють, і Москва це знає. Вони коштували Росії понад один трильйон євро, які вона інакше могла б витратити на війну– додала Марія Луїш Альбукерке.

Блок уже вніс до чорних списків понад 690 суден, позбавивши їх доступу до європейських портів і відповідних послуг. Окрім того, значна частина фінансового сектору країни-агресорки змушена використовувати альтернативні платіжні канали, які також потрапили під контроль ЄС. Наразі заборона на проведення транзакцій поширюється на понад сотню російських банків.

Важливо! Санкційну політику продовжать координувати з міжнародними партнерами, зокрема в межах G7, аби посилювати ефективність обмежень і протидіяти їх обходу.

Нагадаємо, водночас Європейська служба зовнішніх дій спільно з Єврокомісією вже завершують роботу над наступним, 22-м пакетом санкцій. Ймовірно, його фінальна версія буде готова до кінця листопада, пише з посиланням на джерела ЄП.

Натомість Україна завдає прямих ударів по ворожій інфраструктурі: дронові атаки відновили з кінця жовтня, що скоротило доступні потужності російської нафтопереробки приблизно на 30%. За даними Reuters, протягом тижня перебої в роботі та надзвичайні ситуації зафіксували на 9 із 35 найбільших підприємств країни-агресорки.