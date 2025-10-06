В усьому винувата політика: ця валюта продовжує слабнути
- Єна впала відносно долара та євро через очікування політичних змін у Японії.
- Долар подорожчав на 1,8% до 150,1 єни, а євро – до 176,22 єни.
Єна відчутно слабне, відносно долара. Таке зниження сталося вперше за декілька місяців.
Чому падає єна?
Падіння єни почалося після того, як стало відомо, що наступним прем'єром може стати – Санае Такаїчі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Чому Санае Такаїчі може стати наступним прем'єр-міністром Японії?
Саме Санае Такаїчі обрали головою Ліберально-демократичної партії Японії. Тому вона імовірно обійме посаду прем'єра. Якщо це станеться, то Такаїчі стане першим прем'єр-міністром жінкою в Японії.
Перемога Такаїчі призвела до того, що:
- трейдери зменшили очікування, стосовно того, що Банк Японії підвищить процентні ставки у жовтні;
- також трейдери, імовірно, переглянули свою думку відносно "напрямку" єни.
Як змінилось співвідношення єни до інших валют:
- долар подорожчав на 1,8% до 150,1 єни (найбільший показник з серпня);
- а от євро, в азійській торгівлі, максимально досяг – 176,22 єни (найвищий показник за всю історію).
Несподівана перемога Санае Такаїчі знову вносить занадто багато невизначеності щодо політичних пріоритетів Японії та термінів циклу підвищення ставок Банком Японії,
– зазначає видання.
Що ще важливо знати про ситуацію в Японії:
- довгострокові японські державні облігації розпродали;
- дохідність 40-річних японських державних облігацій зросла на 15,2 базисних пунктів, тобто, до 3,538%.
Яка ситуація на валютному ринку України?
В Україні ситуація на валютному ринку стабільна. Там діє режим "керованої гнучкості". Тобто, регулятор м'яко контролює ситуацію на ринку, зокрема, завдяки своєчасним інтервенціям.
Як повідомляє НБУ, офіційні курси сьогодні такі: долара – 41,23 гривні, євро – 48,38 гривні, єна – 2,79 гривні.