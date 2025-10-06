Єна відчутно слабне, відносно долара. Таке зниження сталося вперше за декілька місяців.

Чому падає єна?

Падіння єни почалося після того, як стало відомо, що наступним прем'єром може стати – Санае Такаїчі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Історичний максимум шокує: 300 грамів цього металу коштують як квартира

Чому Санае Такаїчі може стати наступним прем'єр-міністром Японії? Саме Санае Такаїчі обрали головою Ліберально-демократичної партії Японії. Тому вона імовірно обійме посаду прем'єра. Якщо це станеться, то Такаїчі стане першим прем'єр-міністром жінкою в Японії.

Перемога Такаїчі призвела до того, що:

трейдери зменшили очікування, стосовно того, що Банк Японії підвищить процентні ставки у жовтні;

також трейдери, імовірно, переглянули свою думку відносно "напрямку" єни.

Як змінилось співвідношення єни до інших валют:

долар подорожчав на 1,8% до 150,1 єни (найбільший показник з серпня);

а от євро, в азійській торгівлі, максимально досяг – 176,22 єни (найвищий показник за всю історію).

Несподівана перемога Санае Такаїчі знову вносить занадто багато невизначеності щодо політичних пріоритетів Японії та термінів циклу підвищення ставок Банком Японії,

– зазначає видання.

Що ще важливо знати про ситуацію в Японії:

довгострокові японські державні облігації розпродали;

дохідність 40-річних японських державних облігацій зросла на 15,2 базисних пунктів, тобто, до 3,538%.

Яка ситуація на валютному ринку України?